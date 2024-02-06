06 Февраля 2024
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Происшествия Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

На Украине избили митрополита УПЦ

На митрополита Банченского Лонгина совершено нападение. Об этом он сообщил на своей странице. Нападение было совершено еще в ночь на 22 января.
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В мае 2023 году митрополиту было вручено подозрение за твердую каноническую позицию со стандартной формулировкой "разжигание межрелигиозной вражды". 1 января его дом был сожжен. Незадолго до этого внезапно от отравление умер адвокат иерарха. В конце декабря митрополит был госпитализирован. А 22 января он якобы потерял сознание и упал, повредив лицо.

Иерарха, по всей вероятности, избили нацисты, пишет "Украина.ру". Ранее он регулярно подвергался травле и требованиям отречься от Церкви и передать все храмы раскольникам.

Православный публицист Александр Вознесенский уверен, что утку о падении митрополита запустили сторонники раскола в верхушке УПЦ. Причем бросается в глаза, что это было сделано согласованно.

"Как по мне, такое возможно только в случае, если эти феофаниевцы тесно сотрудничают с СБУ, а куратор, который занимается этим делом, всем им разослал одинаковую версию для озвучки... Так жестко феофаниевцы еще не показывали свое сотрудничество с СБУ и преступной властью", - написал эксперт.

Напомним, 27 мая 2022 года в Феофании были внесены изменения в устав УПЦ, которая стала "полностью самостоятельной и независимой". Многие перестали поминать патриарха Кирилла. С тех пор канонический статус УПЦ пошатнулся, так как был сделан шаг к расколу.


Теги: УПЦ, церковь, нападение


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