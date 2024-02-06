Мизулина считает, что санкции против нее означают признание ее патриотизма

Студенты спросили главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину о санкциях, которые введены в отношении нее. Мизулина назвала новые ограничения подтверждением ее патриотизма.

"Неделю назад Евросоюз конкретно на весь мир сказал о том, что я патриот. Вот что произошло. Это совершенно удивительная информация. Они внесли меня в санкции не по украинской тематике, а по нарушению прав человека. То есть комиссия Евросоюза выступает за права педофилов, продавцов наркотиков, живодёров, распространителей онлайн-казино, с которыми мы боремся. Им не нравится, что я прошу некоторые регионы помочь с отоплением в школах и общежитиях или повышать стипендии студентам. Очевидно, они с этим борются", - заявила Мизулина.

"На меня это не повлияет, потому что моя мама ещё в 2014 году была включена во все санкционные списки. И они распространяются на всех членов семьи", - напомнила Мизулина. Ее мать Елена Мизулина - сенатор от Омской области, была депутатом Госдумы II, III, V и Государственной думы РФ VI созывов, известна как автор и соавтор резонансных инициатив и законопроектов, вызвавших неоднозначную общественную реакцию и нередко сопровождающихся скандалами. Среди них — борьба с "гей-пропагандой*", матом в сети, разводами и иностранными усыновителями российских сирот.

* Организация ЛГБТ в России признана экстремистской