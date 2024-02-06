Мэр Нижнего Тагила считает избиение школьницы мигрантами "рядовым событием"

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал ситуацию с девочкой, которую в конце прошлого года жестоко избили двое братьев-мигрантов. Глава города назвал это "рядовым событием".

Напомним, следователи возбудили несколько уголовных дел после скандала с избиением 11-летней девочки в Нижнем Тагиле. Два дела возбуждены в отношении матери напавших подростков Ферганы Абасовой – о хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления. Одна "уголовка" возбуждена по статье о возможной халатности руководства школы, где учились дети. Еще раньше СК по Свердловской области возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как заявил Владислав Пинаев в ходе встречи со старшеклассниками, которые участвуют в проекте "ЕВРАЗ: Люди будущего", социальные сети – "это помойка, какой свет не видывал".

"Мне даже пришлось закрыть комментарии, кроме личных сообщений, из-за событий, которые происходили у нас перед Новым годом. Рядовое событие, мы в школе дрались каждый день, приходили с фингалами домой. Но как раскрутили нашу историю – по вопросу национального признака, хотя этого там не было, обычный детский конфликт и не более того. Раскрутили так – 290 комментариев с украинских аккаунтов", - цитирует мэра агентство новостей "Между строк".

По его словам, "они приходят на любую новость", а более тысячи колл-центров работают в недружественных странах.

"В основном это Украина и Прибалтика", - указал Пинаев.

Ранее стало известно, что матери братьев-мигрантов, избивших 11-летнюю школьницу, запретили общаться с потерпевшими.