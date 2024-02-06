Мизулина в дубленке за 319 тысяч и пиджаке за $2000 заявила, что уход зарубежных брендов одежды на нее "никак не повлиял"

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, которая приехала в Екатеринбург в дубленке за 319 тысяч, заявила, что уход зарубежных брендов одежды на нее "никак не повлиял".

На встрече в УрФУ Екатерину Мизулину спросили, как повлиял на нее уход зарубежных брендов одежды. Зал отреагировал на этот вопрос аплодисментами.

"Моя ключевая проблема состоит в поиске не бренда, а маленького размера одежды", – спокойно ответила Мизулина.

Мизулина приехала в Екатеринбург в дубленке элитного румынского бренда за 319 тыс. руб. В ней она провела акцию по закрашиваю наркограффити на зданиях города (на одном из фото). СМИ также заметили, что на встрече со студентами она была в жакете от британского бренда Alexander McQueen стоимостью около двух тысяч долларов.