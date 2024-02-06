Нижневартовск стал лидером среди городов Югры по числу заболевших корью

Нижневартовск является лидером среди городов Югры по числу случаев кори, сообщает NV86.ru.

По состоянию на 1 февраля в городе было зафиксировано 104 случая кори. В Сургуте - 28, в Сургутском и Ханты-Мансийском районах - по одному случаю. Всего - 134 случая. В 2023 году было 124 случая на весь округ.

В детскую поликлинику Нижневартовска поступила вторая партия вакцины "Вактривир" для профилактики кори, краснухи, эпидпаротита в количестве 900 доз.

В 2024 году в Югру поступили транши вакцин для профилактики кори. 2000 доз живой коревой вакцины для работы в очагах кори и проведения экстренной вакцинации лиц, не привитых против в рамках национального календаря прививок в регламентированный возраст и 2870 доз комбинированной вакцины "Вактивир" для детей. Вакцины уже поступили во все поликлиники округа.