06 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

ИИ отказался отвечать, кто победил в Великой Отечественной войне

Искусственный интеллект YaGPT, известный как "Алиса", отказывается отвечать на вопросы, касающиеся победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Наталия Осипова в своей колонке на РИА Новости.
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Она пишет, что задала YaGPT конкретные вопросы. Например, кто победил в Великой Отечественной войне. На что был дан стандартный ответ, что ИИ не готов говорить на эту тему. На вопросом, кто победил Гитлера, тоже последовал отказ, "чтобы никому не было обидно и неприятно". Аналогичные ответы последовали на вопросы о Нюрнбергском процессе и нацистских преступниках. Даже о празднике Дня Победы ИИ отказался говорить.

Мы задали эти же вопросы YaGPT и получили эти же ответы. Что празднуется 9 мая, ИИ не хочет отвечать. Даже кто напал на СССР в 1941 году, ответа не последовало. И вообще все вопросы о Великой Отечественной войне остаются без ответа, как будто на эту тему установлен запрет.

Автор отмечает, что сберовский GigaChat не так уходит от ответов, кое-что все-таки отвечая. Например, что победил СССР. На другие вопросы отвечает более обтекаемо.

"В общем, экзамен по истории нашим генеративным искусственным интеллектом провален. На пересдачу! Пока будем пользоваться только естественным интеллектом", - заключает Осипова.

Ранее о лжи ChatGPT заявили некоторые эксперты на Западе. В России председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев уличил чат-бот в идеологической предвзятости в духе "устойчивого развития" и фабрикации цитат в угоду идеологической установке о "необходимости" сокращения населения планеты.

Теги: искусственный интеллект, великая отечественная война


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