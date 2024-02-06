Суициды и шутинг недопустимо показывать в СМИ, считает Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что в СМИ недопустимо освещать подробную информацию о стрельбе в школах или о суицидах.

"Эксперты и психологии, с которыми мы работаем, говорят, что обсуждение этих тем в СМИ и телеграмм-каналах, особенно с кадрами преступников, которые идут по школе, трупов, только провоцируют тех, кто задумываются о преступлениях. Подростки начинают романтизировать эту тему, идеализировать преступников, а потом идёт подражание", - отметила Мизулина.

С ней в полемику вступил один из студентов, который отметил, что такие кадры напротив вызовут отвращение у нормальных людей. На это Мизулина ответила, что всегда выступала за системный подход, а не кусочный - на фоне большинства адекватных людей, достаточно много неадекватных и потенциально опасных, которых такие кадры, напротив, вдохновляют.

"Информацию ни в коем случае нельзя умалчивать, но не нужно публиковать кадры. Я призываю медиаресурсы быть аккуратнее в распространении информации. С другой стороны, с подростками нужно уже работать психологам и другим экспертам, чтобы заранее заметить и помочь ребенку не стать преступником", - добавила Мизулина.