06 Февраля 2024
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Политика В России
Фото: пресс-служба Бориса Надеждина

Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом в президенты

Выдвинутый в президенты России партией "Гражданская инициатива" Борис Надеждин попросил Центральную избирательную комиссию перенести на 10 февраля рассмотрение вопроса о его регистрации (или отказе в ней).

"Сегодня направил в ЦИК письмо с просьбой перенести рассмотрение регистрации моей кандидатуры на 10 февраля. Это позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения", - говорится в сообщении Надеждина.

Ранее ЦИК назначил на 7 февраля рассмотрение вопроса о регистрации кандидатов Надеждина и Сергея Малинковича ("Коммунисты России").

Надеждин в своем письме на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой отмечает, что его команда не успевает просмотреть все замечания комиссии. Он сообщает, что ЦИК допустил до просмотра недействительных подписей только трех человек из штаба Надеждина, и они за вчерашний день успели соотнести со своими данными только 3 тыс. из 60 тыс.

Ранее стало известно, что комиссия ЦИК по проверке документов и подписей нашла более 15% "брака" в подписях, собранных командой Надеждина. Кандидат собирается "отбить" подписи, забракованные сверх допустимого лимита, в случае отказа в регистрации – обратится в Верховный суд.

Теги: борис надеждин, выборы президента, регистрация


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Ранее 05.02.2024 12:07 Мск Штаб Надеждина собирается "отбить" 4,5 тыс. подписей, признанных недействительными

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