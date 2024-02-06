ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах двух населенных пунктов региона.

"Село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков в своем telegram-канале.

Также под атаку попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы.