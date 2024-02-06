"Госуслуги" пока держатся. Мизулину обвинила "Яндекс.еду" и "Деливери клаб" в утечке данных

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила популярные у россиян сервисы в утечке данных. Особенно досталось доставке еды.

"Многие не понимают, каким образом мошенники к нам приходят, а приходят, потому что хорошо о нас все знают из открытых данных. Мы жили в формате открытого государства, правительство обязывало наши органы власти и госкорпорации открыто публиковать сведения, в том числе критическую информацию. И многие столкнулись с тем, что их данные попали в открытый доступ, это все ушло из "Яндекс.еды", "Деливери клаб", СДЭКа", - заявила Мизулина на встрече со студентами УрФУ в Екатеринбурге.

По ее словам, единственный портал, который пока не удалось взломать злоумышленникам, это портал Госуслуг. Однако, если американские силы и дальше будут помогать Украине, не исключено, что и данные с главного российского портала также утекут недругу.