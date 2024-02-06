Минэнерго отозвало паспорт готовности к отопительному сезону у Южно-Кузбасской ГРЭС

Минэнерго России отозвало паспорт готовности к отопительному сезону (спустя несколько месяцев после начала сезона) у Южно-Кузбасской ГРЭС (входит в группу "Мечел"). По данным "Интерфакса", министр энергетики Николай Шульгинов подписал соответствующий приказ после правительственного совещания о ходе отопительного сезона.

Шульгинов на заседании "призвал рассмотреть возможность корректировки нормативно-правовой базы в части усиления требований по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации и проектирования тепловых сетей и котельных".

Южно-Кузбасская ГРЭС находится в городе Калтан (Кемеровская область) и обеспечивает его и Осинники теплом и горячей водой. Станция введена в эксплуатацию в 1951 году.

В этом отопительном сезоне в российских регионах произошло уже несколько крупных коммунальных аварий, в результате которых население оставалось без тепла и света. Власти винят в происходящем собственников, собственники – низкие тарифы и высокую изношенность инфраструктуры.