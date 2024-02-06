Суд отправил в колонию застройщика, обманувшего дольщиков ЖК "Оптимист" в Первоуральске

Свердловский областной суд пересмотрел приговор застройщику, обманувшему дольщиков. Его отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, еще в 2015 году ООО "БЗСКСтройИнвест" начало строительство ЖК "Оптимист" в Первоуральске. С дольщиков было собрано около 200 млн рублей. Однако, как показало расследование, деньги были потрачены не на стройку, а на другие цели гендиректора компании Александра Фрибуса-младшего. После этого против Фрибуса возбудили уголовное дело.

В июле 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Фрибуса виновным по статье "Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Ему назначили 3 года условно с испытательным сроком 1 год и 10 месяцев. В связи с истечением сроков давности по делу застройщик был освобожден в зале суда. Этим же приговором были удовлетворены иски двух потерпевших.

В дальнейшем в Свердловский областной суд поступили апелляционное представление прокурора, а также жалобы дольщиков и адвокатов Фрибуса. Прокурор просил вернуть дело на новое рассмотрение в райсуд. Потерпевшие – назначить реальное лишение свободы. А защита требовала приговор отменить и признать Фрибуса невиновным.

В результате приговор действительно был отменен, но облсуд тут же вынес новый. Александра Фрибуса признали виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ему назначено 3 года в колонии общего режима.

Сразу после оглашения застройщика взяли под стражу в зале суда.