06 Февраля 2024
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Объявленный в межгосударственный розыск бывший депутат заксобрания Прикамья заочно арестован

Объявленный в межгосударственный розыск бывший депутат заксобрания Прикамья и пермской гордумы Игорь Рогожников заочно арестован, сообщает РБК Пермь.

Его срок содержания определен в два месяца после экстрадиции из-за рубежа и фактического пересечения российской границы. Рогожникова обвиняют в мошенничестве на 300,1 млн руб. и легализации (отмывании) 37,9 млн руб. Соучастником Рогожникова считается экс-депутат заксобрания Виктор Плюснин.

По версии ФСБ и СКР, с 2013 года по ноябрь 2017-го при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, группа лиц с использованием служебного положения обманула государственных, муниципальных чиновников и похитила 300,1 млн руб. Эти же лица легализовали (отмыли) преступно приобретенные денежные средства в сумме 37,9 млн руб.

Обвинения в мошенничестве и легализации денег предъявлено четырем фигурантам. В их числе бывший депутат Виктор Плюснин, его сын-бизнесмен Егор, а также экс-депутат Игорь Рогожников и его сын-бизнесмен Юрий.

Обвиняемый Рогожников-старший скрылся от следствия. В 2020 году его объявили в федеральный розыск. В 2023 году уголовное преследование прекратили, розыск отменили. Затем производство по уголовному делу о двух тяжких преступлениях возобновили, Рогожникова объявили в межгосударственный розыск.

30 января 2024 года Дзержинский районный суд Перми поддержал просьбу СКР о заочном взятии 61-летнего обвиняемого под стражу. Двухмесячный срок содержания в СИЗО определен с момента экстрадиции из-за рубежа и фактического пересечения границы РФ.

Уголовное дело Рогожникова выделено в отдельное производство.

1 февраля 2024 года Добрянский районный суд вернул все улики в отношении предполагаемых соучастников Виктора и Егора Плюсниных, Юрия Рогожникова в прокуратуру (ст. 237 УПК РФ). Если решение вступит в силу, надзорный орган будет обязан направить дело в СКР для дополнительного расследования.

Теги: Игорь Рогожников, арест, розыск, мошенничество, отмывание денег


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