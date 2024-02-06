Глава МАГАТЭ собрался в Россию

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправляется в Россию.

В его планах – переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), приводит ТАСС слова Гросси, сказанные в эфире радиостанции RFI. Фактически, в Россию он прибывает уже с 7 февраля с четвертой по счету инспекцией на территорию ЗАЭС.

В конце января Гросси заявил о том, что МАГАТЭ не видит на Украине признаков использования ядерных материалов в военных целях.