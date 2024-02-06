Газ взорвался в пекарне в Сочи, трое пострадали

Взрыв газа произошел в пекарне магазина "Магнит" в Сочи, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, пострадали три человека, их госпитализировали в больницу с ожогами.

Уточняется, что пекарня находится на улице Тимирязева. Предварительно, ЧП произошло из-за несоблюдения правил безопасности.

Между тем, в "Магните" заявили, что взрыв произошел в соседнем с магазином помещении, где расположена шашлычная. Никто из покупателей и сотрудников "Магнита" не пострадал.

Ранее сегодня в жилом доме на улице Леваневского в Севастополе взорвался газ. Пострадавших нет, из подъезда эвакуировали восемь человек, в том числе трое детей. По предварительным данным, взорвался баллон с газом. Частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами.