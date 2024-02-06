Минздрав России разрешил безрецептурную продажу "Постинора"

Минздрав России разрешил безрецептурную продажу средств экстренной контрацепции "Постинор" и "Эскапел", их также будут продавать онлайн, пишет "Коммерсант" со ссылкой на производителя.

В компании объясняют это оценкой международного опыта и собственных исследований российских регуляторов: в Германии, Франции, Швеции, а также в странах СНГ (Грузии, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии и Армении) препараты на основе действующего вещества левоноргестрел также продаются без рецепта.

Производитель отмечает, что использовать препарат нужно в течение 72 часов после незащищенного полового акта, поэтому женщине проще будет приобрести его, если не нужно будет получать рецепт у врача.

В прошлом году Минздрав ужесточил оборот препаратов, содержащих мифепристон и мизопростол, которые используются для прерывания беременности. Их включили в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету. Препараты мифепристона в низкой дозировке также используют как средство экстренной контрацепции.