В Омской области разыскивают тех, кто выбросил и поджег крупную партию яиц

Житель Омской области заснял выброшенные на свалку яйца. Судя по видео, выбросили довольно крупную партию. Как оказалось, ориентировочно, она находится по адресу улица 3-я Молодежная, 18/5, за зданием компании "ОмскСайдингИнвест". В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что продукт явно не свежий, со следами тления. Специалисты регионального управления ветеринарии провели выездное обследование и взяли пробы яиц, проверив их на инфекции и болезни.

"Эти яйца находятся в состоянии полураспада. Явно несвежие, со следами тления. Их, видимо, пытались сжечь, но недожгли. Состояние яиц далеко не пригодно к употреблению. Пытаемся установить, кто складировал, но это мы делаем при помощи правоохранительных органов. Написали обращения в полицию, прокуратуру, администрацию", — сообщили NGS55.RU в региональном Россельхознадзоре.

1 февраля 2024 г. Россельхознадзор отчитался о том, что с начала импорта этого продукта в Россию из Азербайджана и Турции импортировано более 11,1 млн яиц. Всего из Азербайджана в Россию поступило 5,5 млн яиц (в декабре 2023 г. – 1,2 млн, в январе 2024 г. — 4,2 млн). Из Турции по итогам января импортировали 5,6 млн яиц. Стабильным поставщиком яиц в Россию остается и Белоруссия. По данным ФГИС "Аргус", в последние четыре года в РФ ежегодно завозят из этой страны-соседки 630 млн яиц. В январе 2024 г. импорт составил 69 млн штук, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (40,4 млн шт.). В январе на российский рынок ввезено 78,9 млн шт. яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции.