На станции метро "Геологическая" в Екатеринбурге поставят турникеты нового поколения

В Екатеринбурге на станции метро "Геологическая" готовятся заменить старые турникеты на новые. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

На "Геологической" уже разметили место расположения смарт-турникетов нового поколения, которые прибудут на Урал в первой декаде марта. В мэрии обещают, что установка техники будет проходить в течение двух-трех ночных смен.

Напомним, что в декабре 2023 года такие турникеты уже установили на станции "Площадь 1905 года". На них доступна оплата проезда банковской картой, картой "Уралочка", транспортной картой или жетоном. Последние к концу 2024 года должны сменить билеты с QR-кодом.

Во всем метрополитене Екатеринбурга установят 104 таких смарт-турникета. Модернизация должна завершиться в ноябре 2024 года на станции "Чкаловская".

Напомним, на днях вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов прокатился в городском метро в утренний "час пик", чтобы проверить работу подземки.