Минцифры предлагает продлить программу IT-ипотеки

Минцифры подготовило проект постановления правительства о продлении IT-потеки. В сообщении министерства говорится, что продолжить программу решено в связи с большим спросом.

С начала действия программы выдано 48,6 тыс. кредитов на 424,8 млрд руб. Средняя ставка по IT-ипотеке составляет 4,2%.

Продление IT-ипотеки уже поддержал Минфин.

"Максимальная ставка по кредиту — 5%, но многие банки ее снижают. Получить ипотеку могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Сотрудникам до 35 лет подтверждать уровень зарплаты не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 тыс. до 150 тыс. руб. в зависимости от региона. Возможность оформить кредит действует до конца 2024 года", - говорится в сообщени Минцифры.