В IT-комитете Госдумы заявили, что пользовательские соглашения составлены против граждан

Заключая пользовательские соглашения, граждане фактически дают согласие на передачу своих персональных данных неограниченному кругу лиц, а внести изменения в соглашения невозможно, так как человек просто не получит к необходимому ресурсу доступ. Эту проблему необходимо законодательно решать. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он подчеркнул, что сейчас, когда заходишь на сайт и подписываешь пользовательское соглашение, это означает, что дальше твои данные могут использоваться по умолчанию. Но гражданину не предоставляется возможность внести изменения в соглашение, поскольку содержание документа определяется владельцем информационного ресурса самостоятельно.

"Иными словами, еще до заключения договора пользователь вынужден предоставить доступ к своей личной информации в той мере, в какой это равнозначно разрешению на распространение своих персональных данных неограниченному кругу лиц. При этом данные могут сохраняться на сторонних ресурсах, даже если после получения услуги или товара пользователь удалил свою учетную запись на сайте. Необходимо законодательно разграничить пользовательское соглашение и согласие на обработку персональных данных, которое гражданин дает свободно и в своих интересах. Проблема сбора избыточных средний у граждан способствует созданию обширных цифровых профилей о каждом из нас. Чем меньше информации сообщает о себе гражданин, тем выше его безопасность цифровом пространстве", - рассказал Антон Немкин в видеоинтервью "Парламентской газете".

Депутат отмечает, что под предлогом идентификации клиентов компании пытаются узнать о гражданах как можно больше и использовать эти сведения в маркетинговых целях, например с помощью персонифицированной рекламы, потому что каждое действие пользователя на сайте отслеживается. Однако наше поведение в интернете - это тоже персональные данные, поскольку они относятся прямо или косвенно к определенному лицу, удовлетворяя определению персональных данных, закрепленному в профильном законе.

Как писало Накануне.RU, американка Шушана Зубов осмыслила новую эпоху как "надзорный капитализм", где новые глобальные игроки накапливают прибавочный поведенческий продукт - информацию о потребностях, поведении, предпочтениях людей с целью управления ими. Историк Андрей Фурсов считает, что объектом присвоения становится сам человек как социальное и духовное существо. Как ранее при огораживании, так теперь с помощью цифровизации человек изгоняется из своей самости, которая обеспечивает свободу выбора, и ему задается новая линия поведения.