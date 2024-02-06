Суд заочно арестовал Акунина*

Басманный суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина* за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок будет исчисляться с момента, когда Григория Чхартишвили (настоящее имя писателя) экстрадируют или депортируют в Россию.

В прошлом году Акунин* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России. После этого розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг писателя. Издательство "Захаров", выпускавшее книги Акунина*, заявило о том, что его книги отправлены на экспертизу. В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) отменили все спектакли по его произведениям. В январе МВД России объявило писателя в розыск.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов, внесен в реестр иноагентов минюста РФ