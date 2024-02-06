Финансовый управляющий нашел у осужденного экс-депутата Заворохина недвижимость и 15 счетов в банках

В ходе процедуры реструктуризации долгов в рамках судебного разбирательства о банкротстве бывшего директора "Машиностроительного завода имени Дзержинского", экс-депутата заксобрания Пермского края Егора Заворохина выяснилось, что у должника есть 15 счетов в банках, а также дом и земельный участок в прикамской деревне Замалая, передает корреспондент Накануне.RU.

Это следует из документа, опубликованного на сайте арбитражного суда 2 февраля.

Напомним, процедура банкротства в отношении Егора Заворохина началась в августе прошлого года по заявлению Сергея Федорца, которому экс-депутат задолжал свыше 2,7 млн руб. Общая сумма требований к должнику со стороны реестровых кредиторов составляет более 9,7 млн руб.

В июне 2019 года Мотовилихинский суд Перми признал Егора Заворохина виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы, затем это наказание было уменьшено на полгода. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО №1 в Перми.

Напомним, процедура банкротства в отношении Егора Заворохина началась в августе прошлого года по заявлению Сергея Федорца, которому экс-депутат задолжал свыше 2,7 млн руб. Общая сумма требований к должнику со стороны реестровых кредиторов составляет более 9,7 млн руб.

Ранее Арбитраж принял решение о признании банкротом и о введении реализации имущества Заворохина.