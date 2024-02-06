СМИ: РЖД не хватает локомотивов из-за длительного ремонта техники

РЖД не хватает локомотивов из-за длительного ремонта техники, о сложившемся дефиците говорится в отчете о погрузке за январь, передают "Ведомости". В компании отмечают, что ситуация особенно осложнилась в четвертом квартале 2023. РЖД пытается "максимально быстро" решить проблему с сервисными компаниями, заявляют в компании.

Номинально локомотивов хватает для транспортировки текущей грузовой базы, но по факту длительный ремонт задерживает и сроки доставки грузов.

Также со второй половины 2022 года ощущается дефицит кадров в отрасли, что также сказывается на сроках ремонта. Поставки запчастей из недружественных стран также не способствуют быстрому ремонту.