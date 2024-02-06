В Екатеринбурге директор магазина сотовой связи похитил миллионы рублей из сейфа

В Екатеринбурге перед судом предстанет теперь уже бывший директор магазина сотовой связи. Его обвиняют в хищении имущества и миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в октябре 2023 года директор, используя служебное положение, присвоил 21 телефон известных марок стоимостью более 950 тысяч рублей. Часть похищенного он сдал в ломбард, а часть хранил дома для последующей продажи на сайте объявлений.

В свой последний рабочий день, 31 октября 2023 года, уралец похитил из сейфа магазина более 2,3 млн рублей. Всего компании сотовой связи был нанесен ущерб на сумму более 3,2 млн рублей.

В дальнейшем все вскрылось. Сейчас расследование завершено, уголовное дело экс-директора рассмотрит Чкаловский районный суд уральской столицы.