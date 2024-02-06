Рособоронэкспорт опроверг сообщения о срыве поставок С-400 Индии

Рособоронэкспорт опроверг информацию о якобы срыве поставок систем ПВО С-400 Индии.

Как заявил РИА Новости гендиректор компании Александр Михеев, контракт исполняется в согласованные сторонами сроки.

Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на представителя ВВС Индии сообщили, что конфликт на Украине и ужесточение санкций якобы помешали России провести запланированную на 2023 год "крупную оружейную поставку" (С-400) в интересах Нью-Дели.

В октябре 2018 года "на полях" переговоров президента РФ Владимира Путина в Дели был подписан контракт на поставку С-400. Как сообщалось, Индия готовится закупить пять полков на сумму 5,5 млрд долларов.

В 2019 году глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что договор на поставку будет полностью исполнен в 2025 году. В январе 2021 года в Россию прибыли индийские специалисты для обучения работе на С-400.