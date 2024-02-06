В Севастополе в жилом доме взорвался газ

В жилом доме на улице Леваневского в Севастополе взорвался газ. Пострадавших нет, из подъезда эвакуировали восемь человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительным данным, взорвался баллон с газом. Частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. На первом этаже находилось пустое помещение.

"По предварительной оценке площадь разрушений составила около 50 кв.м. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей (электроэнергия, газ, вода, тепло)", - сообщил Развожаев.