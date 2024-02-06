Минпрос утвердил содержание школьного предмета "Основы безопасности и защиты Родины"

С 1 сентября 2024 года в школах России вместо ОБЖ появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Соответствующий образовательный стандарт Минпрос утвердил накануне. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

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Изучение нового предмета должно обеспечить формирование и развитие здорового образа жизни, понимание значимости безопасности жизнедеятельности и защита Родины, понимание важности экологического качества окружающей среды, понимание роли государства для национальной безопасности и др.

Изучение предмета должно привести к пониманию необходимости подготовки граждан к защите Отечества, формированию установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя и курение, знанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаниям и умению применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умению оказать первую помощь пострадавшим.

О намерении ввести такой предмет в прошлом году заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ожидается, что учителями могут стать и ветераны СВО.