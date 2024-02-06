Более 5 млрд рублей направят в Новосибирской области в 2024 году на финансирование модернизации объектов водоснабжения и водоотведения

На заседании Правительство Новосибирской области 5 февраля под руководством Губернатора Андрея Травникова был утвержден перечень объектов водоснабжения и водоотведения в районах области, на строительство и реконструкцию которых будут направлены средства областного бюджета за два года.

Как доложил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, все мероприятия будут реализованы в рамках региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2023-2026 годах за счет субсидий местным бюджетам из бюджета Новосибирской области.

«В 2024 году общее финансирование мероприятий по строительству объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы составит 5 млрд 082,4 млн рублей», – сообщил Денис Архипов.

За счет этих средств планируется подготовить проектно-сметную документацию, а также выполнить строительно-монтажные работы по 125 объектам водоснабжения и водоотведения. В перечь вошли наиболее важные работы: строительство водозаборных скважин, водопроводных сетей, станций водоподготовки, централизованные системы водоотведения, сообщает пресс-служба Правительства региона

Среди наиболее крупных объектов: централизованные системы водоснабжения со станциями водоочистки в Барабинске, Каргате, Чанах, реконструкция водопроводной сети с. Ленинское, Морского сельсовета, строительство водопровода от сетей Горводоканала до ст. Мочище, насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино, водозаборная скважина и модульная станция водоподготовки, регулирующий резервуар в с.Верх-Ирмень, реконструкция водопроводных сетей в п.Пятилетка и р.п.Дорогино Черепановского района.

Актуальный перечень объектов водоснабжения и водоотведения, финансируемых в рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2023-2026 годах после подписания будет опубликован на сайте министерства ЖКХ и энергетики региона.

Строительство новых объектов водоснабжения ведется в регионе также в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.