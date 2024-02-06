Похитителя арбитражного управляющего в Екатеринбурге оставили в колонии

Свердловский областной суд отказал в смягчении наказания похитителю арбитражного управляющего Владимира Яшина. Осужденный Алексей Марков-Бобров останется за решеткой.

Напомним, в конце ноября 2019 года в Екатеринбурге пропал арбитражный управляющий Яшин. В начале декабря его труп был обнаружен в районе поселка Садовый. Расследование показало, что мужчина стал жертвой злоумышленников, среди которых был Марков-Бобров. Яшина похитили, избили и держали в гаражном боксе, требуя передать векселя. Завладев ключами от квартиры управляющего, преступники похитили платежные документы на сумму около 25 млн рублей, а также около 2 млн рублей с банковской карты. Затем Яшина высадили в поселке, где наутро был обнаружен его труп.

В июне 2022 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Алексею Маркову-Боброву 7,5 лет колонии строгого режима. В ноябре 2023 года Синарский районный суд Каменска-Уральского рассмотрел ходатайство адвоката Маркова-Боброва о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания – принудительными работами. В этом было отказано, и защита подала апелляцию в Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, были изучены материалы дела, а также заслушаны выступления самого фигуранта, его адвоката и прокурора. В итоге жалоба защитника оставлена без удовлетворения. Алексей Марков-Бобров останется за решеткой.

Напомним, что изначально он был осужден на 9,5 лет колонии строгого режима. Его защита подала апелляцию, после чего дело было направлено на новое рассмотрение.