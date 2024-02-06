Авиакомпания "ЮТэйр" продала двум пассажирам одно место в эконом-классе

Прокуратура проводит проверку из-за отказа в авиаперелете пассажиру самолета авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту Минеральные Воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет направлялся в Москву, вот только улететь смогли не все. Пассажиру отказали из-за нехватки мест на борту в эконом-классе. Компания продала двум пассажирам одно место в самолете. При этом, в бизнес-классе места были, сообщает telegram-канал Readovka. "Лишнего" пассажира хотели отправить следующим рейсом, однако и там не было мест. В итоге пассажиру предложили 2 тыс. бонусов

Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, а также законодательства о правах потребителей.

Отметим, что ранее уральская транспортная прокуратура начала проверку по аналогичному инциденту. 10 января 24 пассажира не смогли вылететь рейсом UT-469 из Сургута из-за того, компания предоставила судно меньшей вместимости, а билетов было продано больше.