В Сибири сотни пассажиров не могут улететь в Сочи

Сотни пассажиров не могут улететь из Томска, Барнаула и Новосибирска в Сочи. Вылеты задержаны из-за плохой погоды и позднего прилета самолетов из аэропорта этого южного города.

"Задержаны рейсы авиакомпаний "Северный ветер" и "Икар". Более 500 пассажиров, из них 31 несовершеннолетний, ожидают вылета самолетов в пункт назначения", - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

5 февраля 16 самолетов улетели на запасные аэродромы из-за погодных проблем в Сочи.