Украинский бизнес заявил, что новая мобилизация может парализовать экономику страны

Принятие нового законопроекта о мобилизации может полностью парализовать экономику Украины. С таким заявлением выступила украинская "Европейская бизнес-ассоциация".

Бизнесмены отмечают, что между военными делами и экономикой необходим баланс, так как одно без другого существовать не может. Только западная финансовая помощь не может обеспечить все потребности страны, которой необходим работающий бизнес, новые инвестиции и работающая экономика.

"Бизнес убежден, что ключевой задачей должно быть создание действительно работающих норм, сбалансированных, которые можно выполнить и которые не парализуют работу части страны. Собственно, поэтому, вышеупомянутый законопроект и нельзя принимать, а нужно еще раз сознательно подойти к его доработке – чтобы не остановить работу страны и, в частности, ее экономики", - говорится в заявлении.

Говорится и о том, что новый законопроекта является почти копией старого, который бизнес тоже воспринял негативно. Отлов людей по всей стране и разворачивание дополнительных постов перед пунктами пропуска на границе ведет к панике среди сотрудников транспортных компаний, что чревато потерей доверия международных заказчиков и расторжением контрактов.

Украинские банкиры тоже очень встревожены тем, что людям могут начать блокировать счета. Это может привести к проблемам для банковской системы, а то и закрытию некоторых банков.

"Да, можно ввести запрет на выдачу новых кредитов, но что делать с погашением старых? Мы выставим человека из банка, но он с нами не рассчитается, даже если мы потребуем досрочного погашения кредитного лимита по карте - у него может просто не быть этих средств и даже не быть имущества, на которое банк наложил бы арест и продал. Может не быть ничего. Что банкам делать в такой ситуации? Мы получим тотальные кредитные невозвраты. Нацбанк недавно заявил, что доля взрослого закредитованного населения в Украине составляет 25% - это миллионы людей", - приводит издание "Страна" слова председателя правления одного из банков.

Против законопроекта выступил и антикоррупционный комитет Рады. Он назвал его "несущим коррупционные риски" и недопустимым.

Накануне глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявила, что мобилизация полумиллиона человек обойдется Украине в четверть всего бюджета. Причем западные средства на это тратить нельзя.

Законопроект об ужесточении мобилизации Рада собирается рассмотреть уже на этой неделе.