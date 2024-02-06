Премьер-министром Казахстана предложено сделать главу администрации президента

Правящая партия Казахстана "Аманат" предложила кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра республики. Предложение президенту Касыму-Жомарту Токаеву внес председатель Мажилиса (нижняя палата парламента) Ерлан Кошанов. В ближайшее время президент должен обсудить кандидатуру с руководителями фракций партий в Мажилисе.

Накануне Токаев отправил в отставку правительство Алихана Смаилова. Решение было неожиданным, президент до сих пор его никак не прокомментировал. Врио премьер-министра был назначен Роман Скляр.

Бектенову 44 года, с апреля прошлого года он возглавляет администрацию президента Казахстана.