Госдеп отказался комментировать данные об уничтожении Ил-76 при помощи ЗРК Patriot

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател отказался комментировать сведения о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит при помощи американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

"Пусть об этом говорят наши партнеры на Украине", - цитирует Пателя ТАСС.

По его словам, Москва не демонстрировала в этой ситуации "вызывающих доверие доказательств".

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что коллега из Украины Дмитрий Лубинец не ответил на ее запрос о сбитом самолете Ил-76.

Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot. Атакован самолет был военнослужащими ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области. В результате катастрофы Ил-76 погибли 65 украинских военнопленных, три сопровождающих лица и шесть членов российского экипажа. Следствием идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, однако "желающих из международных организаций нет". По его словам, на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением.