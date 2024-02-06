06 Февраля 2024
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Фото: пресс-служба Общественной палаты России

Мизулина вступила в конфликт с екатеринбургским охранником во время закраски наркограффити

Закрашивая граффити с рекламой наркотиков в Екатеринбурге, Екатерина Мизулина столкнулась с местным жителем, не оценившим ее стараний. Охранник одного из зданий не признал главу Лиги безопасного интернета и стал расспрашивать, зачем компания портит стены.

Напомним, что Мизулина еще в конце прошлой недели обозначила свои планы при посещении уральской столицы. Вчера она встретилась с учениками школы №1, после чего и направилась закрашивать наркограффити вместе с членом Общественной палаты России Иваном Шмониным и руководителем городского проекта "Белое сердце" Антоном Гузеевым. Именно последний предложил вместо обычного зачеркивания, закрашивать надписи сердечками.

Одной из локаций стал дом на Московской недалеко от школы и здания прокуратуры. Но тут, как рассказала сама Мизулина, к ним вышел недовольный охранник.

"Когда мы стали замазывать, вдруг появился охранник одного из зданий, который очень возмущался. Интересно, где он был, когда наркобизнес рисовал граффити?" - написала Мизулина.

Борцы с незаконной рекламой самостоятельно предложили вызвать полицию, после чего на место прибыли сотрудники МВД. Вопреки ожиданиям охранника, они поблагодарили активистов за проделанную работу. За прошедший день троице удалось убрать со зданий больше 20 надписей.

Напомним, сегодня Екатерина Мизулина должна встретиться со студентами УрФУ. Интересно, что за несколько дней до мероприятия студенческих активистов просили тщательно отбирать тех учащихся, кого можно отправить на встречу с главой Лиги безопасного интернета. Особенно просили не приглашать студентов с журфака.

Теги: Мизулина, наркограффити, охранник


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