Члены избиркома начнут ходить по квартирам уральцев в рамках проекта "ИнформУИК"

В Свердловской области стартует проект "ИнформУИК" в рамках которого члены избирательной комиссии начнут ходить по квартирам уральцев и рассказывать о процедуре выборов. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Обход запланирован с 17 февраля по 7 марта. По будням ждать гостей избиратели могут с 16.00 до 21.00, а по выходным и праздникам – с 10.00 до 20.00. Стоит отметить, что у организаторов выборов и членов участковых избирательных комиссий при себе будут:

именной бейдж с символикой выборов и печатью территориальной избирательной комиссии,

заметная и вместительная брендированная сумка,

новацией станет применение программного обеспечения, приложения в мобильном устройстве (смартфоне или планшете),

памятки (лифлеты).

Избирателям предоставят полную информацию о способах и формах голосования на выборах президента страны.

В избиркоме подчеркнули, что члены комиссии не будут проходить в квартиры, чтобы что-то попросить, а только поделятся сведениями о выборах.

Напомним, что более 40 тыс. свердловчан хотят проголосовать дистанционно на выборах президента. Подать заявку можно уже с 29 января.