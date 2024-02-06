В Тюменском районе ввели карантин по бешенству

В деревне Головина Тюменского района введен карантин по бешенству животных, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

В неблагополучном по заболеванию пункте с 5 февраля запрещается: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.