Путин выступит с посланием Федеральному собранию после 23 февраля - СМИ

Послание президента России Федеральному собранию пройдет перед выборами главы государства. Ожидается, что послание будет оглашено в период с 23 февраля по 8 марта, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в администрации президента. Наиболее вероятный период – конец февраля.