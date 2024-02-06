Путин выступит с посланием Федеральному собранию после 23 февраля - СМИ
Послание президента России Федеральному собранию пройдет перед выборами главы государства. Ожидается, что послание будет оглашено в период с 23 февраля по 8 марта, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в администрации президента. Наиболее вероятный период – конец февраля.
Издание пишет, что послание будет, по сути, изложением предвыборной программы кандидата Путина. Ожидается, что главными темами станут СВО, суверенитет, социально-экономическое развитие и семейные ценности.