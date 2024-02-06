В Екатеринбурге 150 человек эвакуировали из-за пожара в студенческом общежитии

Минувшей ночью в Екатеринбурге из-за возгорания эвакуировали студенческое общежитие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня во втором часу ночи поступил сигнал о пожаре на улице Июльская в уральской столице. На площади в 1 квадратный метр было повреждено имущество на первом этаже медицинского изолятора студенческого общежития.

До приезда огнеборцев из здания эвакуировались 150 человек. На место выезжали 6 единиц техники и 19 человек личного состава. Однако огонь был потушен жильцами еще до прибытия пожарных подразделений.

Причина пожара устанавливается.