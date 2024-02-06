В Екатеринбурге банк оштрафован за навязчивые звонки

В Екатеринбурге банк оштрафовали за навязчивые звонки по кредитному договору. Выяснилось, что он даже не был заключен.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к судебным приставам обратилась жительница уральской столицы. На ее мобильный телефон стали поступать звонки от неизвестных. От девушки требовали отдать некий долг по займу.

В ходе расследования выяснилось, что девушка договор займа не оформляла, и финансовых обязательств, в том числе просроченных, не имеет. Также было установлено, что взаимодействие по взысканию задолженности велось с превышением допустимого количества звонков.

В итоге банк привлекли к административной ответственности. Кредитной организации назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Напомним, недавно на Среднем Урале оштрафовали микрокредитную компанию, устроившую массовую рассылку в одну из больниц региона.