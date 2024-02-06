Патрушев посовещается в Кургане о национальной безопасности в УрФО

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сегодня проведет в Кургане совещание. Темой разговора станут актуальные вопросы национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УФО).

На встречу соберутся главы всех шести регионов Уральского федерального округа, уточняет ТАСС. Приедут также уральский полпред Владимир Якушев, представители федеральных министерств и ведомств.

В ноябре 2023-го Патрушев заявил, что регионы Центрального федерального округа усилили противовоздушную оборону на фоне обострения угроз. По его словам, оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры. Также Патрушев подчеркнул, что было введено патрулирование территорий вблизи важных объектов.