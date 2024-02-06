Десятки регионов РФ закрывают школы и детсады на карантин

В России эпидемический сезон гриппа и ОРВИ закончится ближе к апрелю.

До этого времени ожидаются две волны заболеваемости, говорят эксперты. Одна придется на начало весны — в период смены сезонов и физиологического снижения иммунитета. Признаки второй наблюдаются прямо сейчас.

За последние несколько дней более десятка субъектов отправили учащихся школ и воспитанников дошкольных учреждений на карантин и дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ.

Так, в Кирове с 5 февраля перешли на дистанционное обучение 104 класса в почти 30 школах. Также на карантин или дистанционку переводят школы и детсады в Астраханской, Челябинской, Ульяновской, Новосибирской областях, Еврейской автономной области, Удмуртии, Карелии и Ханты-Мансийском автономном округе и еще ряде регионов.

Эпидпороги заболеваемости в последнюю неделю января были превышены на 20% и более чем в 32 городах, сообщили в НИИ гриппа.

Как заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, рост заболеваемости ОРВИ был ожидаем. По его словам, в новогодние праздники многие уезжали на отдых, в том числе в другие страны, а вернулись с ослабленным иммунитетом, пройдя через акклиматизацию, после чего заболевали — и заражали окружающих, сообщают "Известия".