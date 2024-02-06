В России могут вдвое увеличить размер налоговых вычетов

В России могут вдвое увеличить размер налоговых вычетов.

Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 6 февраля. Как следует из пояснительной записке к документу, предлагается вдвое увеличить размеры стандартных налоговых вычетов, предоставляемых за каждый месяц налогового периода родителям, супругам родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок. Размер вычетов увеличивается до 2 тыс. 400 рублей на первого и второго ребенка, с 3 тыс. руб. до 6 тыс. руб. — на третьего и каждого последующего ребенка.

Также увеличение предусмотрено для опекунов, попечителей, приемных родителей, супруга (супруги) приемного родителя, на обеспечении которых находятся дети. Кроме того, законопроектом предлагается повысить с 350 до 600 тыс. руб. необходимую для применения налогового вычета на детей величину предельной суммы годового дохода гражданина.

По словам депутатов, суммы налоговых вычетов на детей не пересматривались с 2016 года. При этом за прошедшие годы вырос как уровень среднемесячных номинальных зарплат, так и инфляции. Действующие размеры вычетов уже не соответствуют ни социально-экономическим реалиям, ни государственным задачам поддержки семей с детьми.

Повышение налоговых вычетов позволит как сократить расходы семей, так и способствовать "обелению" рынка труда — у людей появится дополнительный стимул для отказа от зарплат "в конверте", сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в Совете Федерации поддержали отмену налога на вклады от трех лет. Как заявил зампред Совфеда Николай Журавлев, инициатива будет стимулировать долгосрочные вложения россиян.