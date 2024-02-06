06 Февраля 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Стали известны подробности внедрения нейросетевого помощника в Госуслуги

Глава Минцифры Максут Шадаев в начале февраля заявил о планах министерства внедрить чат-бот на основе технологии GPT в работу портала "Госуслуги".

Нейросетью дополнят функционал цифрового помощника робота Макса. Он за время своего существования обработал более 450 млн запросов в режиме диалога. Именно его и усовершенствуют с помощью технологий GPT.

По данным Минцифры, при внедрении технологии генерации ответа на "Госуслугах" будет использоваться российская языковая модель. В качестве примера таких моделей названы YandexGPT и GigaChat от "Сбера". Искусственный интеллект будет "отвечать на конкретные вопросы короткими и понятными ответами, сокращая путь пользователя", также он сможет "генерировать ответ из базы знаний "Госуслуг" под конкретный вопрос, ориентируясь на сформулированную жизненную ситуацию".

Запустят проект в тестовом режиме в 2024 году.

Главный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра ИИ по направлению "Транспорт и логистика" НИЯУ МИФИ Роман Душкин указал, что в подобного рода сервисы ни в коем случае нельзя внедрять решения, которые находятся на серверах других стран. Для "Госуслуг" должны использоваться только "гарантированно чистые" модели, которые находятся на отечественных центрах обработки данных.

Руководитель QA-отдела IT-компании SimbirSoft Марина Тарасова сообщила, что многие крупные IT-компании уже выпустили инструкции, запрещающие загружать в ChatGPT рабочую информацию о своих проектах, так как у этого сервиса недостаточный уровень доверия для критически важных отраслей, сообщают "Известия".

В ноябре президент России Владимир Путин заявил на конференции AI Journey, что с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования.

Теги: Госуслуги, нейросеть


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Ранее 01.02.2024 15:24 Мск ChatGPT внедрят в Госуслуги для помощи россиянам – Минцифры

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