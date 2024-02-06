В Центробанке РФ допустили точечное продление льготной ипотеки

В России возможно продление льготной ипотеки на новостройки по определенным социальным или региональным сегментам.

Как заявил заместитель главы Центробанка РФ Алексей Гузнов, идея запуска программы в 2020 году была правильной. Однако концентрация таких кредитов возникла в регионах, которые могут позволить себе активное строительство и без субсидий.

Гузнов отметил, что в обсуждении важную роль играет Минфин, он распределяет траты из бюджета. А для ЦБ — это вопрос больших рисков у россиян и того, что цена на квадратный метр не снижается.

По словам экспертов, массовые программы провоцируют рост цен на недвижимость, а адресные — будут полезны рынку. Например, для поддержки молодых семей и представителей социально важных профессий — врачей и учителей, по аналогии с IT-ипотекой.

Тем временем спрос на льготные жилищные кредиты на фоне разговоров об их отмене в январе подскочил.

Директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов считает, что условия по льготной ипотеке нужно перестраивать. По его словам, такие меры поддержки нагружают бюджет. Также появляются риски финансового пузыря — опыт зарубежных стран это подтверждает, сообщают "Известия".

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти в течение трех месяцев будут наблюдать за ситуацией на ипотечном рынке страны, после чего планируется подготовить для правительства новые предложения.