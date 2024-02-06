Суд Саратова назначил штраф за опубликованный шесть лет назад пост с радугой

В Саратове местную жительницу Инну Мосину оштрафовали за три публикации с радужным флагом.

Женщину признали виновной в демонстрации экстремистской символики. На заседании она заявила, что использовала радугу как художественное средство и вовсе не имела в виду тему гомосексуальности, однако суд ей не поверил.

Спорные посты были сделаны несколько лет назад — задолго до того, как "международное движение ЛГБТ" было запрещено в России как экстремистское.

Судья Наталья Афанасьева назначила фотохудожнице штраф в 1,5 тыс. руб. Защита намерена подать апелляцию.

По словам экспертов, суды считают такие публикации "длящимся нарушением", и советуют "почистить соцсети" или удалить аккаунты, сообщает "Коммерсант".

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн удивился позиции Сормовского районного суда по отношению к жительнице Нижнего Новгорода. Сегодня девушку арестовали на пять суток за сережки в виде радужной лягушки.