Мизулина: Невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что полностью заблокировать VPN-сервисы невозможно.

Так она ответила на вопрос школьника из Екатеринбурга о возможной их блокировке с 1 марта 2024 года.

"Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы - их же невозможно заблокировать полностью. Каждый из нас с вами может свой прокси создать дома, и это никто не увидит. Особого сложного для человека со знаниями ничего тут нет", - сказала Мизулина, опубликовав ответ в Telegram-канале.

Она также отметила, что полностью ограничить работу крупных VPN-сервисов в России технически и физически невозможно. "На 100% ограничить это будет нельзя, это просто технически невозможно, просто физически. И, конечно, речь идёт только о крупных сервисах, которые предоставляют такие услуги большому количеству пользователей", - указала она.

"VPN, особенно бесплатный – это вообще портал в ад. Потому что ваши данные выкачиваются с устройства бесконечно", - пояснила глава Лиги безопасного интернета.