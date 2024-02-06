Медведев заявил, что работал дворником

Бывший президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью для фильма телеканала "Культура" к 300-летию СПбГУ рассказал, как в студенческие годы вместе с товарищем подрабатывал дворником.

"Я вам скажу предельно ответственно, во всяком случае, в 1980-е годы, когда я учился, жить на 40 рублей <...> было уже невозможно. На это можно было каждый день что-то съесть, умеренно", - заявил политик. Он указал, что у него была повышенная стипендия за отличную учебу.

"Кто-то вагоны разгружал, мы с моим товарищем дворниками работали", - добавил Медведев. По его словам, вставать приходилось рано, в половину шестого - шесть утра. "Либо снег чистили, либо улицу мели. Это были еще 100 рублей. А вот на 150 рублей прожить уже было можно", - заключил зампред.

Также политик вспомнил, как занимался тяжелой атлетикой в студенческие годы. В секцию он записался ради зачета по физкультуре, однако позднее пришлось выступить на соревнованиях, сообщает ТАСС.