На дне озера нашли тело одного из членов экипажа упавшего Ми-8

Поиск экипажа российского вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Онежском озере в Карелии, прекратились и возобновятся в 8:00 6 февраля.

Как сообщил в соцсети "ВКонтакте" глава региона Артур Парфенчиков, спасатели обнаружили на дне озера тело одного из членов экипажа. "Кого именно из пилотов удалось найти, к сожалению, пока не установлено", - указал он.

Напомним, 4 февраля в ходе тренировочного полета над Карелией перестал выходить на связь вертолет Ми-8 МЧС России. На борту находились три члена экипажа.

Причиной крушения вертолета Ми-8 в Карелии могло стать его обледенение. Следствие рассматривает и другие версии, среди них - ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность.