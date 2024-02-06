Гришин рассказал про состояние пассажиров заехавшего в сугроб самолета с тренерами

Все пассажиры выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске авиалайнера, перевозившего тренеров по фигурному катанию, находятся в порядке.

Как сообщил изданию "Спорт-Экспресс" спортивный комментатор Александр Гришин, с нами все в порядке. "Мы вышли из самолета. Как так получилось, что самолет выкатился со взлетной полосы? Точно не знаю", - отметил он.

Вечером 5 февраля самолет, выполнявший рейс Москва - Саранск, при приземлении в аэропорту назначения выехал за пределы ВПП. На его борту находились заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, тренеры Игорь Лютиков и Светлана Соколовская, чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов и комментатор Александр Гришин.

Они прибыли в Саранск на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Состязание состоится с 6 по 9 февраля.